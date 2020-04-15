酒精消毒變中毒？肥皂洗手最直接

消委會檢測了市面上24款消毒酒精，發現當中的6款含微量有毒甲醇，有機會造成慢性中毒，而大部分的樣本質素參差不齊，未必達到想像中的殺菌功效。自從疫情到來，大家最常做的就是手部消毒，而無論用酒精噴手還是用酒精搓手液搓手，都只是把細菌殺死在手上，還不如直接洗手來得實際！

只用清水洗不走

幾乎所有的專家都認為，洗手是最方便、快捷且有效的手部消毒方法之一。當然，並不是純綷用清手洗手，還是要配合肥皂和洗手液。冠狀病毒的表面有一層保護它的油脂（Lipid），只用清水是洗不走的，而肥皂、洗手液的泡沫可以黏附這層油脂，另一方面溶於水，在揉搓的過程中分解、撕裂病毒，最後隨水被沖走。

不過，用泡沫分解、撕裂病毒需要一定的時間，所以我們經常都聽到「搓手至少20秒」正是真理。世界衞生組織推薦正確的洗手方法應該按照「6步洗手法」來進行，而「7步洗手法」則是在「6步洗手法」的基礎上新增了手腕的位置，口訣「內外夾弓大立腕」。另外搓手後應用清水洗夠30秒，把細菌沖走。最後用紙巾擦乾雙手，防止細菌在濕潤的環境中重新生長。

表面活性劑是關鍵

另外，洗手時用上普通的肥皂、沐浴露和洗手液即可，沒必要一定要用標記了「抗菌」的洗手液。普通的肥皂等產品內含有的表面活性劑（Surfactant），已經可以殺滅及沖走細菌、病毒和污垢。所以想要清潔手部，還是認真的洗一洗手吧！