網拍繪畫精品　放眼東南亞

避疫行先，不論工作、上課，抑或購物，紛紛轉到網上平台，難怪近期多了不少網上拍賣活動，其中一個正在進行中的網上拍賣，就以「儀式+文化：東南亞藝術之美」為主題。

顧名思義，是次拍賣的主角是一系列東南亞藝術品，分別出自印尼、越南、緬甸等國家的著名藝術家，當中又以一組刻畫女性動人美貌及社會角色的作品最受注目，領銜之作為已故法裔藝術家艾美（Alix Aymé）的《河內》。該畫作於1920年代，乃藝術家首次旅居越南之作，屬其最早期作品之一，更是市場稀有的油彩木板作品，畫面捕捉河內步入初春的街景，描寫當地母親攜幼在小路上散步，春意盎然。

同樣來自越南的藝術家阮忠（Nguyen Trung）與倍珍（Boi Tran），二人的作品則以當地視角切入，從越南女性的傳統長襖獲取靈感，歌頌其時代傳承的優雅與美德。

值得一提，宗教是東南亞現代藝術中常見的創作題材，兩幅現代印尼大師作品：阿凡迪（Affandi）《卡巴天房》和維達雅（Widayat）《亞當與夏娃在天堂》，更反映了不同信仰能於印尼和諧共存的特色。