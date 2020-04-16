果粉聚焦：一文睇晒！二代iPhone SE重點

之前一直有傳Apple會於本月推出平價版iPhone，又指會叫「iPhone 9」，剛剛官方終於有新消息公布，無錯是推新iPhone，但卻是第二代「iPhone SE」。

機升級用上4.7吋Retina HD屏幕，支援True Tone原色調技術及1,334 x 750解像度，對比度及亮度分別為1400:1及326 ppi，規格跟剛下架的iPhone 8相同。手機另一「賣點」是設有Touch ID，戴上口罩也能順利用手指解鎖，至於機身則採用玻璃與鋁金屬混合打造，基本上外型恍如iPhone 8倒模，但就在白色以外提供黑色及（PRODUCT）RED紅兩色。

齋睇樣驚喜不大，叫人意外的是它竟然把iPhone 11的「大腦」A13 Bionic仿生晶片移植過來，令中檔機也有旗艦手機的卓越性能。拍攝沿用iPhone 8的1,200萬像素廣角相機，支援f/1.8光圈及5倍數碼變焦，也提供人像模式、人像燈光、景深控制、4K影片攝錄，至於在A13晶片幫助下相質有否大幅提升，就要留待進一步測試。

第二代iPhone SE具備IP67防護等級，可在水深達1米長達30分鐘，並可透過Qi充電器無線充電，充30分鐘就有50%電量。網絡方面，依然未對應5G，但就具備雙SIM卡包括eSIM，也對應最新的Wi-Fi 6技術。新機備有64GB、128GB及256GB型號，售價約HK$3,400起，比iPhone 11平近$2,600元，對預算不足又玩想新U的果粉相當吸引。新機將於4月17日（星期五）晚上8時起在接受預訂，並於4月24日（星期五）在美國及超過40個其他國家及地區發售。