白羊：感情關係不穩，固有問題較易浮面。精神人氣較佳，伴侶將較多體諒，有助溝通。

金牛：事業運回升，工作壓力較大，體能稍遜，但鬥志卻回升不少，多休息表現更佳。

雙子：感情及親子關係或較不穩，與家人伴侶參與宗教或嗜好等活動，有助增進默契。

巨蟹：情緒欠佳，家庭運持續不穩，公事壓力或較明顯，但事業運稍佳，宜保持積極。

獅子：體能、辭令及思考力不穩，但集中力稍佳，可助化解與家人伴侶的溝通等問題。

處女：已婚或同居朋友，子女等問題或會較頻，但戀愛運回升，夫妻關係卻具改善空間。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但工作及戀愛運稍佳，人際等關係將較融洽，助各方進展。

天蠍：辭令及思考力欠佳，但體能狀態略為回穩，有助改善或增進工作表現和整體進度。

人馬：社交運欠佳，但人緣及桃花運轉佳，遇有意見分歧，多予耐性，將較能得到體諒。

山羊：事業及家庭運不穩，人事問題或會較頻，但情緒回穩，辭令較佳，有助增進溝通。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等壓力較大，需予耐性，但財運較佳，積極行動可望發展。

雙魚：社交運持續不穩，但人氣回升，正財運稍佳，善用人脈人緣，可助維持工作表現。