【健樂事】踩單車保健　4件事你要知！

除了行山抗疫，近期不少人都會踩單車，一來是少數能繼續進行的娛樂活動，二來這項運動一向以有益身心見稱，難怪深受男女老幼歡迎。考考大家，究竟踩單車對身體有乜實質好處？趁今個星期日（4月19日）是Bicycle Day，齊來認識一下吧！

1.可遠離心臟病？

作為一種帶氧運動，踩單車能強化心肺功能！丹麥有研究發現，每周花90分鐘踩單車，患心絞痛或心臟病的機會可降低兩成四；每周花60分鐘踩單車，也可將心臟病風險降低一成六。蘇格蘭更有研究發現，每周平均踩單車達48公里的人，患上心臟病的風險可降低百分之四十六！

2.可降糖尿風險？

不少專家都建議打工仔踩單車返工，因有助減磅，據瑞典隆德大學的研究發現，經常踩單車，癡肥風險少三成九，糖尿風險少一成八。英國一項研究亦顯示，踩單車可減低患慢性疾病或糖尿病的風險。

3.可減躁底情況？

英國有研究發現，外出時多踩單車的人，心境較開朗！據專家指出，經常困在道路上「塞車」或在公共交通工具內人逼人，都是對耐力的挑戰，令壓力大增，所以上班族以踩單車代步，可減少因塞車而出現「躁底」的機會。

4.可影響性能力？

有說踩單車令會陰長期受單車坐墊壓迫，或會影響男性性功能，但據美國加州大學的研究發現，踩單車與游泳、跑步一樣，根本不會影響男士性慾或精子質量。即使需要頻密練習的單車選手，性功能亦與常人無異。研究結果更發現，踩單車強度愈高的男士，勃起功能較低強度一組更佳！