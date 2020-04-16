大蒜日　中醫數蒜功效

隨着疫情持續，網絡上開始流傳各類飲食防疫方法，而大蒜殺菌抗疫是最普遍流傳的說法，事實上大蒜含有的大蒜素，的確對人體健康有莫大益處。適逢4月19日是大蒜日(Garlic Day)，不妨聽聽註冊中醫陳玉瑜博士後意見，做個識數蒜功效的健康人吧！

Q1：蒜有殺菌的作用，故被指多吃可防疫，是否屬實？

A1：否。大蒜中含有一種叫「硫化丙烯」的辣素，其殺菌能力可達到青黴素的十分之一，對病原菌和寄生蟲都有良好的殺滅作用，可以起到預防流感、防止傷口感染、治療感染性疾病的作用，但殺菌是指殺滅細菌，而現在的肺炎病因是感染了新型冠狀病毒，病毒和細菌是不一樣，所以不可以混為一談。正所謂「正氣存內，邪不可幹」，若自身抵抗力免疫力處於高水準，外來的病邪不容易侵犯人體，即使生病亦容易康復，而服用大蒜能提高人體的免疫力，但並不是大蒜能直接殺滅新冠病毒。

Q2：人人啱吃蒜？

A2：一般人都可食用，但大蒜性溫，所以陰虛火旺、目疾、口齒、喉、舌諸疾患者，以及病後均忌食。

Q3：吃蒜可治療陽萎，是否屬實？

A3：是。現代醫學認為，血液健康是影響勃起功能的重要因素，而蒜能加快新陳代謝、擴張血管，改善血液循環，再者大蒜能刺激機體產生一氧化氮合酶，而這個酶又是男性勃起所必需的酶，因此吃蒜可刺激男性激素分泌、治療陽萎、刺激雄性激素分泌，並能增加精子數量。

Q4：吃生蒜，還是吃熟蒜有益？

A4：吃生蒜效果較好，最理想是把大蒜切碎或者切片，放置10至15分鐘，待大蒜素產生後再吃用，效果最佳，但每次數量不宜過多，以2至3瓣為宜，否則有可能損傷胃黏膜，造成胃炎和潰瘍。另外，大蒜不宜空腹食用，可在飯後或進餐中服用。

Q5：蒜衣有用嗎？

A5：蒜衣含有6種不同的抗氧化劑，如丟棄蒜衣，其中抗衰老、護心臟的苯丙素抗氧化劑就會浪費，因此可把洗淨的蒜衣泡茶，此舉可連帶留在蒜衣的營養物質也一併飲用，加上蒜衣氣味不大，更容易讓小朋友接受。

Q6：大蒜水是否有止咳、化痰效用？

A6：是。大蒜含許多硫化物，故可把蒜頭切碎並浸泡熱水飲用，能治寒性咳嗽，其表徵為清稀的痰液，即無色或者透明，甚或起泡，有時伴有咽癢。但如果表徵是痰濃稠，即帶黃綠色，並且有咽痛發燒等熱性感冒咳嗽就不宜服用。

4款大蒜食療 各具功效

大蒜粥

材料：粳米100克、紫蒜30克

做法：

1.先將紫蒜去衣，放進滾水煮1分鐘後取出，水不要倒。

2.將洗淨的梗米放入煮蒜的水中，煲滾後轉小火煮成粥，然後加入紫蒜再煮5分鐘即可。

功效：解毒止痢，健胃下氣

大蒜浸液

材料：大蒜15至30g、白糖適量

做法：

1.將大蒜去衣，洗淨後搗爛。

2.注入一碗水煮1至2沸，濾其汁，調入白糖後分2至3次服用。

功效：止咳解毒，適合於百日咳痙咳期

溫陽羊肉湯

材料：去衣大蒜50克、切塊羊肉200克、杜仲12克、巴戟12克

做法：

1.將所有材料洗淨，加入8碗水並用文火燉1.5至2小時。

2.加入食鹽調味食用。

功效：治腎虛陽萎、腰膝冷痛

糖醋蒜粒

材料：大蒜200克、米醋500毫升、白糖適量

做法：

1.將大蒜去衣剝成瓣狀，洗淨瀝乾，裝入加有白糖的米醋中，浸泡1個月後即可食用。

功效：主治心腹冷痛症，近年用於預防癌症

注意：宜每次數粒、佐餐食用，經常食用效果更好。