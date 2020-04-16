《夫妻的世界》最美小三　韓素希妝容解構

長期沉醉在粉紅泡泡裏難免會「糖分」超標，開始厭倦吃「糖」。最近由金喜愛、朴海俊主演的韓劇《夫妻的世界》簡直就是一股清流，劇情帶給人無數的新鮮感，成功跑出不無道理。而劇中的「地表最強小三」呂多景（韓素希飾）更是美出天際，有「嫩版宋慧喬」之稱的她清純又嫵媚，在劇中飾演普拉提老師更是展現了其曼妙的身材，俘虜了不少人的心。要找到美麗的秘密，不如先從最直觀的妝髮開始，先研究一下韓素希的日常妝容吧。韓素希的妝容以天然為主，有偽素顏的感覺，淡淡的妝容、無瑕的臉讓人感受到滿滿的膠原蛋白，但淡妝不代表簡單，還是有不少的「小心機」的。

【Color Con打造大眼】

韓國有很多Color Con的品牌，不少韓星會戴Color Con。韓素希也不例外，一雙彩色隱形眼鏡瞬間就能讓眼睛非常有神。啡色自然百搭，而灰色則予人混血兒的感覺，但不是人人適合，一不小心就會變成「白內障」。

【單層眼影簡單自然】

看韓劇的時候，甚少見到女角化誇張眼影。而韓素希也同樣，即使用了眼影，都是以單色為主，不會多重疊加，淺啡色或粉色塗於眼窩，臥蠶微微塗上一點橘色，便盡顯活力，隱隱增加了眼睛的輪廓，而且新手也非常容易操作。

【根根分明長睫毛】

比起濃密的睫毛，纖長的睫毛看起來更加清秀，一閃一閃，形成迷人的大眼。

【內眼線加小尾巴】

韓素希的眼睛不是那種很深的雙眼皮，因此她也沒有畫很粗的眼線。一條幼幼的內眼線加上在眼尾一條小尾毛，微微向上勾更加的迷人。

【光潤感的臉】

25歲的韓素希有着水潤的小臉蛋當然是她自身一個很大的優勢，但是她自己也曾在IG上透露會用帶光澤感的BB霜或潤色的飾底乳打底，讓皮膚更有喝飽水的感覺。

【粉色系唇妝】

比起紅唇，她更偏向於使用帶粉色的唇膏色號。裸粉色更是有天然唇色的感覺。粉色系唇膏還有女生的氣場，比較溫婉，給人很溫柔的感覺。劇中的出軌「唇膏」是桃紅粉色，是韓國女生很喜歡在春夏使用的顏色，顯白又顯氣息。