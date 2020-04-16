久坐不良　如廁用力　腰椎間盤突出

腰椎間盤突出會使患者行動很不方便，最理想是盡早求醫。（互聯網）

有留意本欄的讀者，相信對椎間盤突出的成因有一定認知，打噴嚏過度用力，令椎間盤瞬間受壓是可致椎間盤突出；此外，如廁過度用力亦有機會引發，有患者便因此而導致腰椎間盤突出復發。

腰椎間盤突出會使患者行動很不方便，個案男患者35歲，需要由家人攙扶來到脊醫診所求醫。問症了解何時及甚麼情況下發生，他顯得尷尬支吾以對，要慢慢引導說出，原來前一天大便後即感到腰痛非常，走路也吃力；然而沒有即時求醫自行捽藥油，並加以熱敷希望可放鬆肌肉。

熱敷後腰痛沒有改善，第二天醒來更不能郁動，腰肢僵硬睡在床上，要良久才可在家人攙扶下企起身，雙腳麻痹無力，他想起多年前曾經因為椎間盤突出看過脊骨神經科，懷疑自己復發於是求助。檢查發現，腰椎第四及第五節椎間盤突出，第五節椎間盤有明顯發炎。

問症得知他在疫情之下減少外出，在家裏經常坐在梳化看劇集及打機，缺乏運動，令腸道蠕動減慢，上廁所時需要加倍用力，就是因為用力過度觸發椎間盤突出。患者年紀尚輕，不少年輕人出現椎間盤突出，成因多為創傷、跌倒，而他近期由於經常坐着不動，缺少伸展關節肌肉，坐姿又不良，腰椎間盤長期受壓，於是在如廁時，突如其來的用力過度，加大椎間盤所受的壓力終致椎間盤突出，及後又用了熱敷方法，不當處理令痛症惡化。

熱敷增加血液循環，令肌肉較為輕鬆，但有機會令發炎的部位變得嚴重，故此，受傷初期應以冰敷作為短暫消炎及止痛，有助穩定傷勢避免惡化，雖然未必能縮短治療時間，但比起熱敷為加快痊愈而增加發炎風險，冰敷是更為安全的處理選擇。當然，受傷情況及治療所需因人而異，冰敷並非絕對處理方法，最理想是盡早求醫。

脊骨神經科的處理方法，包括超聲波、手法矯正及脊科3D脊骨牽引機（又稱拉腰床），他接受治療後，腳麻痹已經消除，步姿亦回復自然，腰痛雖然減少，但由於椎間盤突出是需要較長時間康復，仍需定期覆診紓緩腰痛，觀察情況。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家