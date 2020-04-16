靈敢侶情：享受沒被嫌棄的幸福⋯⋯

試試享受這份「一家人仍可聚在一起，沒有誰嫌棄誰」的幸福⋯⋯（作者提供）

某天坐地鐵，聽到一個女生好大聲講電話。

「佢都有病嘅！咁嘅原因都噏得出！」女生憤怒地罵。

到底是甚麼原因？

她由油麻地罵到太子站之後，終於跟電話裏頭的友人覆述有可能是前男友的說話。

「唔係呀！你知唔知佢話咩呀？話『呢排少咗去街，先發現同我原來無乜共同興趣喎！』

咁拍拖唔係行街，就係食飯睇戲㗎啦！

你估我想唔出街㗎咩？

分囉，我唔mind嘅！」

依我估計，女生口中的「佢」，應該是前男友。這個男生，要不就是太愛多姿多采的生活，結果因為不能去街，頓時覺得女朋友份人好悶。又或者，就是他突然醒覺，發現一旦沒有了吃飯、看電影、逛街，自己根本不想跟她談心、談過去和將來，所以提出分手。

不過我還未聽到更多，她就下車了。

同一時間，太太朋友Whatsapp我呻：「好悶呀！日日屈喺屋企對住對仔女，老公又要返工，我一個人好慘。」

過去，通常我都會安慰朋友一番，但聽過女生的經歷之後，我便對她說：「不如試試享受這份『一家人仍可聚在一起，沒有誰嫌棄誰』的幸福⋯⋯」然後，我把剛才聽到的故事都告訴她。

「咁衰？個男嘅太幼稚囉，唔要都罷。」太太朋友說。

是否幼稚我就不評論，但我猜想在疫症之下，最捱得的應該都是老夫老妻。因為，彼此早已習慣無拖拍，早已習慣要為頭家省減玩樂花費，現在是否要減少出街，都不會有太大分別。

所以呢，有些事情換個角度去想，老公表面雖看似不聞不問，但有時候，「共同進退」其實不用說太多話。願意留在彼此的身邊捱過一個又一個風浪，已經比很多人都有福。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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