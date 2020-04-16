【有種爸爸】LMF 老占：我係一個Rock爸爸

「喂！係咪講幾句粗口就會教壞你個仔」20年嚟Keep住憤怒，一直以音樂發聲的LMF成員老占，成為爸爸之後依然堅守態度，他認為憤怒不一定是意識形態，亦可以透過作品和演出展現，他說：「相信大家都明白，我們的作品並非無理取鬧，而是為不公平的事發聲，而且我相信有一些沒有粗口的說話，在某些官員口中其實比粗口更加難聽。」

作為Band仔，老占今時今日仍維持日夜顛倒的生活習慣，但為了陪伴家人，他現時會堅持逢星期日休息，不開舖工作，爭取與小朋友相處的時光，他說：「以前為了工作，沒有時間教他們踩單車，令我十分遺憾，直到早幾年，有一次我到上海出差，太太傳送了一段影片給我，對我說兒子終於學懂踩單車了。不過從另一個角度想，其實他自己選擇了專注學業，那不是更好嗎，如果他因為踩單車而荒廢學業豈不是更大問題，順其自然就可以了。」

隨著兒子成長，老占與他的溝通也愈來愈多，他說：「他自少就喜歡英文歌，部分新歌連我都不認識，但本地音樂卻一竅不通，所以我會向他介紹Beyond，對他說與爸爸一起彈結他的是Paul哥哥，而家駒哥哥則在90年代一次意外中不幸離世，我認為這些都有必要告訴他。」

老占認為，即使不是從事音樂工業，也可以學習一種樂器來陶冶性情，加上兒子喜歡音樂，所以亦曾買結他送給仔仔，他說：「當時他想要Taylor Swift的簽名版木結他，我說我也有相同型號，只是沒有簽名，但他卻堅持2支結他不同，所以最終都買了給他，但他彈了數次就沒有放棄了。不過有次母親節，我和他合作為製造驚喜，他負責彈琴，我則負責結他，合奏了《真的愛你》，那次經歷我至今仍十分回味。」