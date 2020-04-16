5G「攝」住上　抵玩國產機實測

雖然疫情仍未受控，但無阻5G發展，為配合本地高速網絡開通，各大牌子相繼推出旗艦5G手機以搶佔市場。最新登場的有小米10系列，包括小米10（售價：$4,999）、小米10 Pro（售價：$5,999）型號，定價比韓系5G機款平近兩千元，而且於4月20日前買機仲享有24個月超長保養及一次屏幕維修，加上其他增品，性比價為同級最高。

規格方面，兩機均內置6.67吋AMOLED TrueColor打窿芒，支援19.5:9比例、90Hz屏幕更新率及5,000,000:1對比度，受測的小米10 Pro亮度更高達1,200nit，擁有極佳的色彩還原度。另外，它又坐擁4鏡相機，當中的1.08億像素主鏡頭內建1/1.33吋感光元件，比不少數碼相機仲要大，有助提升低光拍攝質素。

其他鏡頭包括2,000萬像素超廣角、1,200萬像素人像及800萬像素超長焦，對應AI 2.0、超級夜景2.0及及UHD 8K 30fps錄製，其DxOMark達到124分，暫列手機榜第2。其他特色還包括對稱式雙立體聲喇叭、30W無線充電、LiquidCool 2.0冷卻系統等，處理器是目前最強的S865。唯一可惜是沒有提供實體雙SIM 卡，要待日後OTA更新才能追加eSIM功能。

小米10 Pro規格表

制式︰GSM、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 865八核心

記憶體︰8GB RAM+256GB ROM

屏幕︰6.67吋AMOLED (2,340×1,080解像度)

鏡頭︰(前置)2,000萬像素、(後置)1.08億像素主鏡+2,000萬像素超廣角+1,200萬像素人像+800萬像素超長焦

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.1、Wi-Fi 6、NFC

電池容量︰4,500mAh

作業系統︰Android 10.0

體積︰162.58 x 74.8 x 8.96mm

重量︰208g