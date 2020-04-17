生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 和朋友去狂歡一下，未嘗不是件好事，工作過於勞累，要放鬆一下了！

牛：→ 對你目前所做的事情感到極度徬徨，不妨和身邊的朋友好好商量處理吧！

虎：↓ 今天應該出門走走，到一些從來沒去過的地方，會啟發到你的新思維。

兔：→ 被別人無理的批評，令你難受，無用的意見是不值得你耿耿於懷的呢！

龍：→ 綠色可以提升你的思考能力，在決定某些重要事情時，多穿着有助運勢。

蛇：↓ 運氣不太好，想要表白自己的愛意，卻苦無發言機會，還是多守候一會。

馬：↑ 人際關係上慢慢趨向平穩，小人的數目亦減少了，運氣也隨之而回升。

羊：→ 溝通上最好能與對方達成協議，不要強加自己的理念在別人身上啊！

猴：↓ 是日沖煞，金錢運下挫，買東西前宜三思，否則會買了一堆沒用的東西。

雞：→ 工作上表現出勇氣是值得讚賞的，但也要看時機才行，否則會弄巧成拙。

狗：↑ 失落感將獲得釋放，做人該向前看，積極進取，成功是要努力爭取的。

豬：★ 在朋友身上聽到不少好消息，使你整天都非常愉快開朗，樂不可支呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌