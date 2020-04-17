【營事檔案】甜酸豆腐　優質植物性蛋白質

就算不愛吃魚的孩子，對白飯魚仔也一定不會抗拒，這道蓋飯既富蛋白質又低脂肪，最適合孩子。（作者提供）

相信不少人都會用豆腐來做家常菜，例如麻婆豆腐丶蠔油肉碎燴豆腐丶蒸或煎豆腐等。如果想增加新鮮感，大家不妨參考今次「甜酸豆腐」這個食譜，味道酸酸甜甜，而且賣相色彩奪目，絕對能令你分外開胃。

【大豆異黃酮 紓緩更年期】

豆腐的營養價值非常高，它是由營養豐富的黃豆製造而成，含有優質的植物性蛋白質。此外，硬豆腐在凝固過程中加入了食用石膏粉，因此當中的硫酸鈣令硬豆腐中的鈣含量增加，每100克硬豆腐大約含有320毫克鈣質，吸收足夠的鈣質有助維持骨骼及牙齒健康。豆腐亦含有豐富的不飽和脂肪酸，有助身體維持健康的膽固醇水平。而豆腐中所含的植物性雌激素即大豆異黃酮，更有助紓緩更年期女士的不適徵狀，例如潮熱。

今次配料選擇了新鮮菠蘿，其糖分較罐頭菠蘿低，而且含有豐富維他命C、膳食纖維和鉀質。維他命C具抗氧化功效，能夠增強人體免疫力，以及有助延緩衰老及促進身體骨膠原的合成。菠蘿中所含的纖維有助刺激腸道蠕動，預防便秘。鉀質則有助排走體內多餘的鈉質，達到去水腫的功效。

【甜酸豆腐】

材料：

硬豆腐 1磚

青椒 1個

紅椒 1個

新鮮菠蘿 1杯

甜酸醬汁：

茄膏 1湯匙

白醋 1湯匙

糖 1茶匙

鹽 1/2茶匙

水 1/2杯

做法：

1.將硬豆腐切粒，菠蘿切件，備用。

2.紅椒及青椒均洗淨，瀝乾，切件，備用。

3.將所有甜酸醬汁的材料混合。

4.燒熱鑊，加入少許油，將豆腐粒煎至四面金黃色，盛起備用。

5.加入紅椒及青椒，略炒。

6.加入甜酸醬汁，煮至汁料濃稠。

7.加入豆腐及菠蘿，炒勻後即可上碟。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。