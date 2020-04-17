一次破解！妝前打底小知識

稍微研究過化妝的人都知道，化妝前要先打底，一個好的底不但做到補濕，更有助隔離彩妝對皮膚傷害和讓底妝更服貼等，更有甚者可以修飾膚色、毛孔和有防曬功能，可以說是多功能合一的小幫手。市面上有很多不同的妝前打底產品，大概可分為妝前乳、飾底乳和隔離霜，大家又是否分得清這三者的差異呢？

【妝前乳/飾底乳】

一般來說，妝前乳類似日霜，可以全臉使用，達致補濕、修護（建立肌膚與彩妝間的屏障）和讓底妝更服貼的功效，有些產品更同時具修飾毛孔功效。對於油性皮膚來說，甚至可以不用塗乳液（面霜），直接塗妝前乳已經足夠發揮補濕作用，而乾性皮膚就須視乎個人肌膚狀態而定。

而飾底乳其實就是有不同顏色的妝前乳，可以全臉塗或局部修飾肌膚，不同的顏色具不同功效。紫色或藍色用來修飾偏黃、黯沉皮膚；膚色、淺黃、白色可以大面積提亮膚色；綠色可以用來修飾痘痘、泛紅的皮膚；而粉紅色則可讓肌膚變得用更紅潤。

【防曬隔離霜】

防曬隔離霜就等於把防曬霜和妝前乳二合為一（所以大家從妝前乳及隔離霜選當中選其一便可），它至少具SPF15的防曬系數，最高可以到達SPF50，帶有潤色的效果，能發揮補濕、修飾膚色、修護、防曬和貼服底妝等功效。防曬隔離霜除可代替防曬霜外，更可代替粉底使用。它本身也有遮瑕功效，如果是追求輕薄底妝或對遮瑕度沒有很高要求的人，隔離霜絕對可以直接當底妝使用，特別適合對乾性皮膚人士選用。

如果你對防曬要求極高，也可在使用隔離霜後再額外塗多一層防曬霜，以發揮雙重保護和美白。要注意的是如果選用沒有防曬系數的妝前乳，可以不用隔離霜，但必須要用防曬霜，才能減輕陽光對皮膚的傷害。

【使用和選擇】

一支好的隔離或妝前乳，質地必須容易推開，才可打造一個輕薄的底妝。此外還要夠清爽、沒有黏膩感和補濕效果良好。愈輕薄的妝前打底其實相對來說愈好，因為當你一層覆一層的塗抹於臉上，皮膚就容易不透氣，所以最好是選一支具備多功能（防曬、補濕、潤色、修飾）的妝前打底。特別是最近要戴口罩出門，薄薄一層的妝前打底絕對是必備之選。