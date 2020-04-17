今晚食乜：壓力煲煮雜菜飯　方便快捷

多菜少肉一向是健康之選，IG@cookwithmanali就教大家用壓力煲整豐富的雜菜飯，先用牛油果油炒香較硬身的蔬菜，如紅椒、洋葱粒等，之後放入易熟的黑豆、粟米粒等，再加入大量香料和調味料炒勻，最後加入白米和水、莎莎醬等。其實大家可按個人喜好選擇蔬菜，非素食者又或加入芝士、酸忌廉等，至於米粒，除了平常吃的泰國米，大家也可選擇印度米來煮，最後放入香噴噴的芫荽拌勻便成。由於加入大量蔬菜和濃郁醬汁炮製，口感豐富，大家亦可再加其他食材來搭配，如素食者可以加牛油果和脆餅等，令層次更佳。

材料：

牛油果油 1湯匙

墨西哥辣椒碎 半個

蒜蓉 3瓣

洋葱碎 1個

紅椒碎 1個

黑豆 1罐

粟米粒 3/4杯

蒜粉 半茶匙

孜然粉 半茶匙

煙熏紅椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

印度米或白米 1杯

水 1.25杯

莎莎醬 1杯

芫荽碎 適量

做法：

1.壓力煲內放牛油果油，加入墨西哥辣椒、蒜蓉、洋葱、紅椒炒香。

2.加入黑豆、粟米粒、蒜粉、孜然粉、煙熏紅椒粉和鹽拌勻。

3.倒入米、水、莎莎醬，加蓋煮熟。

4.加芫荽碎拌勻便成。