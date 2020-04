【特約報道】擁有超過50年生產經驗,位於意大利北部的Fiore水龍頭工廠,近年推出多款新穎面盆水龍頭,絕對適合各用家使用。

首先介紹CR8120/CR8123,這兩款龍頭打破傳統直立式形狀,改用前傾優美形態,再配合32°斜出水咀,令洗手空間增加,所有舊式龍頭射水又低又垂身向下,令洗手要伸前又碰面盆壁的毛病全部一掃而空!

最新更推出另一款面盆龍頭CR8112,稱之為The best basin tap than ever. 設計師用加高身體,上揚咀臀,配合前傾33°氣泡咀,釋放龐大使用空間,水桶盛水,花瓶放水,清洗手臂,直接洗頭,變得輕而易舉,不可能變可能。