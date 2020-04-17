靈感煮意︰【不用麵粉】香濃朱古力班戟

繼上集的「【不用麵粉】檸檬磅蛋糕配無忌廉抹醬」之後，我又再設計了另一個同樣不用麵粉的食譜，就是香濃朱古力班戟。這款班戟雖容易製作，但味道絕不簡單，一小塊放進口，立即溶在你口，朱古力味隨之四散，絕對可滿足一眾「朱太」和「朱先生」，哈哈！立即上東網生活on.cc收看這一集的《靈感煮意》，跟小朋友一起享受烘焙之樂啦！

材料（10塊）

50~70%可可濃度朱古力 100克

淡味油 10克

全脂牛奶或咖啡 20克

蛋黃 40克

純雲尼拿油 5克

蛋白 100克

白沙糖 0~10克

靈山小貼士︰可可濃度愈高，朱古力味便會愈淳，成年人雖會喜歡，但小朋友的味覺單純則會以為是苦味。所以，如做給小朋友吃，建議用可可濃度較低的朱古力，例如50~60%，但同時，請減去沙糖分量，免得過甜。至於雲尼拿，則不建議省去。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk