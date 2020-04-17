「HTMALL」康泰網上商店全面上線　為你精選全世界

【營業資訊】疫情來勢洶洶，令全球旅遊業全面冰封，屹立香港半個世紀的康泰旅行社亦同樣備受衝擊。春節、復活節假期本是旅遊業務的高峰期，疫症卻令生意幾近停滯，出境潮一下子變成退團潮。康泰旅行社發言人表示:「沒有出團公司便沒有收入，還要支付員工薪金、租金等開支，公司面臨嚴峻考驗。縱然如此，我們還是坦然樂觀面對難關，積極求新求變，從危難中找尋機遇。」

康泰聯繫以往緊密合作之旅遊供應鏈和本港優質商家，採購各個旅遊目的地備受歡迎的特產名物，以及防疫物資、旅行用品、本地玩樂產品，全新推出「HTMALL」康泰網上商店，「為你精選全世界」，希望能幫助旅客們一解渴望旅遊之心，即使不去旅行也能買手信和旅遊用品。

康泰坦言：「銷售旅遊周邊產品成本很高，只希望靠薄利多銷暫時填補停辦旅行團的缺失，我們還有更長遠的計劃。」

眼見有傳統旅行社開始力推「賤價」旅行團展開自救，康泰反而希望藉此時機休整和優化內部管理，全面升級數字化運作能力，為疫情恢復後的「翻身仗」做足準備。康泰表示：「首先我們一直把顧客的安全和健康放在首位，不安全就不出發。暫停一下，也許是一個契機。我們無法改變疫情的發生，但我們可以改變自己，讓公司變得更加健康和強大，疫情期間我們沒有怠慢，仍積極研究疫後旅遊新路線，着力提高產品和服務質素，完善後勤和內部運作效率，在自救措施中尋找轉機。」

相信經過低迷、壓抑之後，港人旅遊需求定必會反彈，旅遊行業會在疫後再度興盛。康泰會努力和大家一齊捱下去，期待疫情過後與大家重新向世界出發。

為推廣全新「HTMALL」康泰網上商店，由即日起至5月16日，凡於HTMALL登記成為會員並首次購物，可享全單8%折扣優惠及〈海天堂龜苓膏〉特飲券、現金優惠券一套價值$180，詳情請瀏覽www.hongthai.com/htmall 。