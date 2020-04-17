本日日本：必去橫濱4大注目新設施

提起橫濱你會想起甚麼？摩天輪？夜景？中華街？拉麵博物館？世界在變，橫濱也在變，不能再停留在以往的想法了！橫濱有不少新景點落成或完成翻新，並即將陸續開業，一齊看看2020年的橫濱新事吧！

JR橫濱TOWER 必逛NEWoMan（5月30日開幕）

橫濱西口是近年的重點開發地區，令人期待的首選是JR橫濱TOWER。1樓至10樓都是LUMINE企劃的NEWoMan商場，總共有116間店舖進駐，包括Gucci、Tiffany、Balenciaga、SAINT LAURENT等名店，另有創業於1803年的美容專門店BULY、@cosme store、uka store、無印良品、ESTNATION、東京以外首間分店的TORAYA CAFÉ、高級燒肉店kintan等等，衣食住需求一應俱全。於8樓至10樓有戲院T・JOY、1樓至3樓「CIAL横濱」則集中多國餐廳，於12樓的展望台可一覽橫濱港全景。

JR橫濱TOWER

地址：神奈川縣横濱市西區南幸1-1-1

營業時間：商店10:00am~9:00pm（平日）、10:00am~8:30pm（周五至周日），餐廳11:00am~11:00pm

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三井Outlet Park橫濱Bayside 行足全日（預定4月後開幕）

這個很受遊客歡迎的outlet改裝完畢，很快就可以恢復營業。以New Marina Life為主題，店舖數目是之前的兩倍，約170間店舖，想行勻的話要全日才行完。店舖方面增加了一些休閒度假風的原創品牌、戶外及運動用品、人氣Select shop、童裝等等，Diesel更會開始首間Outlet的咖啡店。中庭設有大型人造草地，可以讓小朋友自由活動。Food Court方面，有多士專門店LONCAFE、鹽味拉麵名店「本丸亭」、人氣拉麵店「白樂栗山製麵」等橫濱有名食店進駐。

三井Outlet Park橫濱Bayside

地址：神奈川縣横濱市金澤區白帆5-2

營業時間：商店10:00am~8:00pm、餐廳 10:30am~9:00pm

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KITANAKA BRICK & WHITE 雲集生活小店（預定4月後開幕）

橫濱購物買不完，由みなとみらい線「馬車道」站出有新商場KITANAKA BRICK & WHITE，設有19間購物及飲食店，以及有Live聽的Billboard Live橫濱。其他推介在橫濱開業50多年的水信水果、中國料理盤古殿 TERRACE及意大利餐廳UOKIN等。

KITANAKA BRICK & WHITE

地址：神奈川縣横濱市中區北仲通5丁目57番地2

營業時間：未定

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翻新Sky Garden 眺望全景（4月25日開幕）

橫濱Landmark Tower曾是日本最高的大廈，屹立在港未來區，一向是橫濱的地標。69樓的Sky Garden是觀景層，可看到360度橫濱景色，天朗氣清的時候，還可遠眺富士山、東京及伊豆半島，視野廣闊，經翻新後將於今年重開，以「橫濱及神奈川之魅力發送場地」為主題。首先會於大廳一角放置與當地有關的小說、漫畫、相集、繪本等等，有約2,000本關於橫濱、神奈川及天空的書籍，並會每月替換。另外，原有的「Sky Cafe」面積比之前大，提供各種特製雞尾酒、橫濱特有啤酒、以及以橫濱塔273米高度命名的「273mm軟雪糕」。此外還新設投影空間，可欣賞到橫濱的發源地，現代的觀光點、歷史建築等，有如是一個空中散步的地圖。

Sky Garden

地址：神奈川縣横濱市西區みなとみらい2丁目2番1號

營業時間：10:00am~9:00pm（最後入場8:30pm）