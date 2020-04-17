﻿【美女饕廚】九龍灣驚喜高質法國餐

今次介紹的餐廳位於九龍灣，或者大家以為要找一家高級的法國餐廳，一定要到中環或尖沙咀，原來隱身在九龍灣也有一間高質餐廳，絕對值得一試！

餐廳由新加坡籍大廚Chef Edward Voon掌舵，提供高品質的現代法國美食和美酒佳餚。一踏入餐廳，就給我們留下深刻的印象，入口寬敞，經自動門便可通向寬敞的門廳。樓底非常高，像王宮般。該餐廳擁有充足的自然光線，全淺色裝修看起來既時尚又優雅，餐廳除了主餐廳桌外，對於那些尋求更私密環境的客人，還能提供私人房間。

我們從用餐開始，便已聞到一陣陣麵包香，餐廳自家製的麵包新鮮熱辣，屬高品質，我是麵包控，所以全部款色都選了，另一侍應哥哥推來一座牛油山，十分震撼，以來自法國的牛油堆成，味道非常香濃而且口感軟滑，加上4款不同味道的海鹽，搽麵包吃真的停不下了，吃完又添，結果吃了成籃麵包，差不多飽了一半。

之後品嘗了一系列有趣的開胃菜，另有魚子醬配新鮮海膽浸着的海鮮凍湯，鮮味層次非常豐富，更能嘗到海膽獨特的甘甜滋味。然後是厚切油甘魚刺身，配上番茄醋及橄欖油，帶點煙熏味道，伴以有助添加甜味的新鮮提子，味道清新不膩。

到主菜了，有兩款，第一款是法國藍龍蝦配新鮮雅枝竹。龍蝦鮮嫩彈牙，而鮮雅枝竹有點像薯仔和蘆筍的質地，並且帶有溫和的堅果味，兩者很匹配，醬汁是白酒牛油汁，簡單得來亦驚喜十足。

第二款主菜是炭燴焗法國乳鴿，芳香撲鼻，乳鴿煮得非常完美，肉質軟滑，非常柔軟細膩，味道溫和，沒有強烈的野味味，用上鵝肝做的醬汁，配以淡淡炭香，十分惹味！

最後選了芝士作甜品，其中Camembert、Comté和Mimolette都是我的愛好，為這頓法式盛宴畫上圓美句號。

饕廚貼士：家煮新鮮雅枝竹

首先用刀或剪刀，從周圍的每片葉子上修剪約一半，之後用手指輕輕分開葉子，以清除隱藏的所有污垢，用新鮮檸檬塗搽表面，以防止它們被氧化而顏色變深，烚4~5分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）