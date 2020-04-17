BMW i Hydrogen NEXT　電動化以外的綠色動力

BMW i Hydrogen NEXT是BMW和Toyota合作開發的成果，廠方還表示預計最快可於2022年小規模搭載在X5車系身上。（互聯網）

2氫+1氧，最終只有水。早年Toyota便以氫為燃料新開發只排出水的零廢排氫燃料電池車，帶出電動化以外的綠色動力。BMW亦因此更在2013年與Toyota達成開發氫燃料電池動力科技合作協議。最近他們的合作成果BMW i Hydrogen NEXT，終於有進一步動力細節公開。

BMW i Hydrogen NEXT系統，由兩具第5代eDrive電動馬達、兩具氫燃料儲存氣缸(可儲存6kg氫氣，入滿氣只需3至4分鐘)及Toyota所提供氫燃料電池技術組成，擁有達275kW的最大輸出功率(又即374 hp最大馬力)。廠方還表示預計最快可於2022年小規模搭載在X5車系身上，至2025年開始正式投入市場。補充少少，之前BMW曾表示，會透過減少電池組內的鉑(Platinum)元素，希望藉此在未來5年逐步降低氫燃料車款的價錢至貼近傳統內燃機汽車的售價。