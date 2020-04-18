【玄之又玄】靚得有智慧　5大面相特徵

標榜「美貌與智慧並重」的香港小姐因疫情而停辦，想睇靚女的朋友又要多等一年了！

講真，各花入各眼，每年由幾個評判選出的佳麗靚唔靚，可謂見仁見智，畢竟再完美的五官，也要睇整體配搭是否順眼、有氣質。不過，從面相角度，一個女仔是否靚得有智慧，絕對有客觀標準可循。不妨睇睇身邊的女性是否美貌與智慧並存吧！

1.額頭圓滿

額頭反映一個人聰明與否，生得圓滿代表天資聰敏，頭腦靈活，有福氣又有上進心，對自己的要求甚高，加上善於把握機遇，所以整個人總是在不斷進步中！

2.耳高於眉

耳朵生得高聳端正，與眉間看齊或高於兩眉，均屬先天聰明之相，學習能力強，一點就通，一學就會，而且記憶力過人，即使遇到困難，也會憑藉自己的才智去解決。

3.眼睛明亮

眼睛是靈魂之窗，雙眼有神，黑白分明（即眼珠夠黑、眼白夠白），乃聰明人的特徵。另外，女性生有一雙桃花眼（即眼形似桃花花瓣），不但漂亮吸引，而且聰明伶俐，善於交際。

4.眉形整齊

眉形整齊，眉毛清楚，不會雜亂無章，代表分析力強。若眉身上揚，眉尾部分突然下降，即所謂一字眉，更是聰明過人，心思巧妙，甚有藝術才華。

5.唇紅齒白

唇紅代表氣血旺，齒白則代表腎氣足，換言之，有此特徵者，正氣比較多，懂得獨立思考，擁有內涵氣質，不易受人影響，屬資質聰穎之相，能言善道，自然受人歡迎。