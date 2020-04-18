亞洲首間「竹棚」新店　訂製專屬鞋袋

擁有近百年歷史的意大利奢侈服裝品牌Loro Piana，最出名的就是以產量稀少的駱馬毛（Vicuna）製作出質感柔軟的頂級單品設計，普遍大眾對予品牌的印象都是源自於此，但其實Loro Piana除了推出男女裝服飾外，亦一直有採用以上乘素材與超卓工藝去打造鞋履。日前品牌更選址尖沙咀K11 MUSEA開設名為Rare Walk的全新專門店，於店內發售Loro Piana的高級鞋履及手袋皮具配飾，向時裝迷展示出品牌另一種個性。

作為亞洲首間落戶於香港的Rare Walk專門店，裝潢設計當然不馬虎，特別從擁有過千年歷史的中國築棚文化中擷取靈感，將頗有本土味道的港式建築技術「搭棚」於店內呈現。品牌最人氣的White Sole休閒鞋及360 LP Flexy Walk運動鞋就穿插陳列於棚架當中，竹子獨有的柔韌性正好帶出Loro Piana織品剛柔並重的工藝感，將兩種截然不同的東西方文化交織出全新景象。

與此同時，品牌更將尊貴的訂製服務引入新店。當中採用Wish® Wool針織羊毛面料打造的360 LP Flexy Walk運動鞋系列，客人便可以透過電子模擬裝置即時配搭出不同顏色組合，從而訂製出獨一無二的鞋款設計。而Extra Pocket小牛皮袋款，亦可以自行選擇不同英文字母組合配件，為袋款增添獨特個性。