美食婷：識唔識「熗」

講開烹調方法，相信大家對煎炒煮炸瞭如指掌，但大家有無聽過「熗」呢？熗，音「昌」，，指將切成小塊嘅食材以滾水焯燙或者走油，趁熱加入各種調味料調製成菜嘅一種烹調方法。咁大家或者會覺得同所謂嘅拌菜好似？其實又不盡相同嘅，熗係先煮，趁熱調味，基本上都係熟食；而拌，無論係生拌抑或係生熟拌都係要先切後調味或煮好放涼再調味拌勻，反而大部分都係涼菜。此外，熗菜大部分都愛用無色調味料加蒜、薑、辣油、花椒油等調製，務求保留食材嘅原有色澤及清醇風味。

着重食材原色原味

以熗嘅烹調方法炮製嘅菜式，多數以鹽、雞粉、蒜粒、薑、葱花、椒油及麻油等幾種配料配搭，菜式講求清爽脆嫩、口味清新、鮮醇入味及保持食材嘅原色原味。食材方法多以各種海鮮及蔬菜為主，好似鮮嫩豬牛雞肉等加上刀功，然後烹調至斷生，趁熱調味，裝碟成餚。

3種製作方法

熗喺烹調處理上，多喺食材刀切後，以水焯熗、油滑熗或焯滑熗3種方法來製作，務求令原材料斷生，再加調味製成菜。水焯熗是用滾水焯燙至斷生，快熟不能過火，定型定色，然後撈出瀝乾水分調味成菜；油滑熗即走嫩油，食材於低溫油中慢火浸熟，然後撈出瀝乾油分，再加入調味成菜。至於焯滑熗則是指將經灼煮和滑油的兩種食材，混合在一起調製嘅方法。熗可用嘅原食材變化多、質感各異，可葷素搭配，色彩自然夠晒豐富；菜式方面，好似熗腰花、熗薯絲、熗青瓜、熗藕片等。