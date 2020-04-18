LVMH旗下4大腕錶品牌　集體退出BASELWORLD

今年1月，LVMH已經率先「食頭糊」於杜拜舉行LVMH WATCH WEEK，發布旗下四個腕錶品牌包括：TAG Heuer、HUBLOT、ZENITH及BVLGARI 的2020年新作。到近日更宣布以上品牌全部由2021年起退出BASELWORLD。（互聯網）

花無百日紅呢句說話真係「萬能Key」，要套用於被捧上天的時裝奇才抑或逼爆人頭的潮流名所一樣可以，當然也包括曾經被眾多頂級鐘錶品牌一擲千金都要躋身其中的瑞士鐘錶展覽BASELWORLD（巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會）。

對瑞士鐘錶展略有所聞的都應該知道瑞士每年份別有WATCHES & WONDERS GENEVA（前稱SIHH）及BASELWORD兩個鐘錶展。前者創辦於1991年，每年1月於日內瓦舉行，後者創辦於1917年，每年3月於巴塞爾舉行。鑑於兩個展覽的參展品牌亦有所不同，業界人士包括傳媒都會一年飛到瑞士兩次出席展覽，本身今年兩個鐘錶展覽會將舉辦日期拉近（4月26日至29及4月30日至5月5日）以方便業界出席，昐望為近年因應各大品牌新錶發布形式有變引致人氣下滑的鐘錶展覽帶來新衝擊。

BASELWORLD自從去年經歷Swatch Group退出參展本身都已經元氣大傷，今年仲要碰上影響全球的新冠肺炎，無可奈何將今年展覽「延期」至2021年1月，蝴蝶效應下更觸發Tudor、Chopard、Patek Philippe及CHANEL等多個品牌發表聯合聲明退出，日前LVMH亦正式宣布為維護品形象及顧客與媒體關係考量之下，旗下四大腕錶品牌包括：TAG Heuer、HUBLOT、ZENITH 及BVLGARI（二月宣布退出2020年BASELWORLD）自2021年起退出BASELWORLD，換句說話所有最具分量的腕錶品牌都經已集體出走，基本上來年就算可以成功舉辦，但這個始創於1917年的鐘錶展覽都可以話已經名存實亡。