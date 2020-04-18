本日日本：零食控心動！5款薯片新口味

抗疫期間，大家都多了時間留在家中，很多人都會打機、煲劇過日辰，薯片可算是一大良伴。日本的薯片口味日新月異，最近有不少令人驚喜的新出品，立即為大家介紹其中5款，零食控必試！

1．卡樂B 加厚少鹽味薯片

這款薯片之前只限於新潟縣及長野縣售賣，由於大獲好評，剛剛擴充到1都10縣發售。此薯片一反傳統，以厚作賣點，比一般薯片厚3倍，是卡樂B史上最厚的薯片！為了加強薯片的口感和香口程度，採用了「二次油炸」的製法，金黃的顏色令人食欲大增。特別使用法國岩鹽，味道不太鹹，不會蓋過薯仔的香味。

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2．卡樂B 番茄羅勒水牛芝士薄餅薯片

期間限定味道，以Mozzarella芝士、番茄、香草、橄欖油粉末作調味，加上厚切的薯片，一啖咬落去，又真係幾有Pizza風味，味道濃郁，令人食唔停口。

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3．卡樂B 牛油Tiramisu薯片

卡樂B與Lotte成立了零食研究所，這款薯片是合作計劃的第一波產品。計劃以「胸キュン」（令人心如鹿撞）為主題，薯片的味道新奇，是「幸福的牛油」加上Tiramisu，又鹹又甜，令人充滿期待。將於4月20日推出。

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4．Fritolay 醬油烤飯團味薯片

這是和冷藏食品牌子Nichirei合作推出的新產品，之前已推出炸雞和炒飯味零食，今次是醬油烤飯團味的薯片，味道像真度高，烤飯團最好味是帶少少燶味的醬味表面，這款薯片入口就像是卜卜脆的烤飯團面層，醬油香氣滿布口腔。

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5．湖池屋 混合鹽味薯片

薯片的味道愈出愈刁鑽，這款算是反璞歸真，但又不失講究。雖是簡單的鹽味薯片，但使用了兩種鹽，岩鹽可提升薯片的味道，而俄羅斯鄂霍次克鹽經過烤焗會更醇厚。