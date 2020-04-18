眼睛放大術　打造Bing Bing明眸

日日都要戴口罩出門，剛剛化好的妝轉眼就被遮住了。既然如此，不如最近先把妝的重點放在眼睛上，也好讓面部的皮膚休息一下。化眼妝的主要任務不外乎就是讓眼睛變得更有神，更大，所以這次就跟大家順一次基本眼妝的步驟，看看有甚麼可以注意的小技巧吧。

1.當然是要戴番對Color Con 啦，選Color Con並不是愈大愈好，而是要看自己眼睛的大小選擇合適的直徑，人人不同，雖然選擇也不多，但最好就是問一下專業的視光師。新手建議先買黑色或啡色，會更自然。戴上就可以明顯看到眼睛更有神，變得更大了。

2.用眼影三部曲畫上眼影，淺色打底、深色眼尾加深，淺色閃粉提亮。

3.畫眼影，眼睛的部分只畫了內眼線，更偏向天然大眼的感覺，重點是要畫眼頭的位置，眼尾也畫上一條小尾巴。如果想要更溫柔、自然的感覺，眼線筆可以選擇深啡色的。

4.用眼線筆和深色眼影加深眼下黃金三角位，可以讓眼睛更加深邃、也更有輪廓感。

5.用淺色閃粉在下眼瞼畫出臥蠶，由眼頭至黃金三角位的位置，建議用香檳色或帶粉的淺色。

6.打造捲翹的睫毛，首先是刷上睫毛膏，然後用打火機和棉花棒來燙睫毛，這個方法較為管用，會比夾出來的維持得更好。把棉花棒燒熱，用餘溫來刷睫毛，注意用打火機燒的時間不能過長。如果想更明顯，可以把下睫毛也刷上睫毛膏，但就不要燙了。

以上簡單的6個步驟就可以輕鬆打造一雙自然、有神的大眼。這套眼睛放大術，你們Get到了嗎？