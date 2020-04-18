廢膠樽變Earth Polo　春夏新色搶鏡

自從新冠肺炎廣泛影響全球，不少國家都下令各類型廠房停工，雖然對經濟及民生影響甚大，但同時對於自然環境的傷害卻得以大幅度降低。好似印度北部城市就於疫情期間撥開霧霾，30年來首次遠眺到喜馬拉雅山脈，全球各國不同程度的「停擺」正好喚醒大家對環保（仲有個人衞生）認知。美國知名時裝品牌Polo Ralph Lauren為進一步鞏固於2025年或之前回收1.7億個膠樽製造產品及包裝的環保承諾，今個春夏季特別擴充早前與環保組織First Mile合作推出的Earth Polo系列，將更多全新色彩及設計圖案注入系列。

今季Earth Polo同樣以大自然為設計方針，繼續採用完全以回收膠樽紡製而成的紗線縫製，平均每件Earth Polo用上12個膠樽製造，並運用創新的無水工序進行染色，春夏系列分別會推出男裝（19款配色）、女裝（7款配色）及童裝（9款配色）尺碼，同時更會有印花圖案設計及長袖款式（男裝）登場。Polo Shirt向來都是品牌最經典最具代表性的象徵，如今Earth Polo更為環境保護出一分力，作為愛惜地球的時裝迷點可以唔支持？