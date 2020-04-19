白羊：人氣欠佳，感情關係或較不穩，宜多予包容體諒，攜眷社交，可助增進情感默契。

金牛：事業發展機遇不乏，但體能欠佳，工作壓力較大，宜爭取休息，以維持表和進度。

雙子：感情及親子關係不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事，需多予耐性，避免毛躁。

巨蟹：情緒及家庭運不穩，但已婚或同居朋友，日常相處或見壓力，宜多予耐性及包容。

獅子：工作壓力較大，辭令及思考力不穩，宜注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序。

處女：工作壓力較大，體能欠佳，宜善用公餘，多休息及多運動，可助維持進度和表現。

天秤：人氣不穩，情緒及家庭運欠佳，宜保持低調多作協調，注意溝通、合作等情況。

天蠍：精神欠佳，辭令及思考力不穩，宜注意與家人的溝通及相處情況，多予耐性為佳。

人馬：社交及財運欠佳，理財能力稍遜，需多節約謹慎理財，並小心處理朋輩金錢事宜。

山羊：人氣欠佳，事業運不穩，公事進程或較多阻滯，求職、轉職或謀事等需多予耐性。

水瓶：士氣稍遜，出門、出勤、公幹或海外項目等進展或會遇上較大阻力，宜保持樂觀。

雙魚：人事問題和變動或會較頻，小心處理兩性問題，多予耐性，避免爭辯，可助過度。