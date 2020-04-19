【心理測驗】心境決定境界　走入內心的森林

你腦海中的那一片森林，代表你現在心裏最真實的狀態。(設計圖片)

最近，香港的事情可以說是一浪接一浪，一波未平一波又起，有些人的情緒到達了臨界點，很多隱形的壓力在壓迫着我們。特別是長時間的抗疫，真是搞到人身心俱疲，你覺得自己的心理狀態還可以嗎？你認為身邊人的狀態還好嗎？有沒有聽過一種「微笑抑鬱症」才是真正的防不勝防呢？一起來玩一玩這個心理測驗，看看你們的心理狀態如何吧！

【問題】

假如你的面前有一片森林，你覺得會是下面形容的哪一個模樣？閉上眼睛，看看最先浮現在你腦海中的是哪一種森林吧！

A.陽光充沛的森林

B.鳥語花香的森林

C.茂密的黑暗森林

D.野獸出沒的森林

【結果分析】

A.心裏不藏事

你的內心還是相當單純，脾氣來的快也去得快，心裏不藏事，因此沒有甚麼壓力。心裏有個小太陽，樂觀積極，但是有時口直心快，會不自覺傷到別人，可能也要注意一下言辭喔！

B.能往好處想

你是一個開朗樂觀的人，盡管也會遇上不好的事情，但往往能夠往好處去想，將心中的不快降到最低，因此內心的壓力也不會很多。給你一個安靜的環境，就能好好的消化掉壞情緒。

C.找發洩出口

其實，你清楚自己是一個態度消極的人嗎？做任何事都會先作好最壞的打算，雖然未雨綢繆的個性令你不至於在遇到意外狀況時太過崩潰，但本身就會活得很累。而且當遇上不順遂的事情時，便會想出更多負面的情況，漸漸積累很多的壓力，要為自己找個發洩出口呢！

D.內心很困倦

你可能甚厭倦目前的生活，心中藏着一堆野獸，如被困在森林中，走不出去。這堆野獸可能是壓力，也可能是不滿，讓你厭倦現在的人生。你需要找一個出口，去讓它們走出去，找朋友談談，或許能找到新的方向。