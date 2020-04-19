重磅聯名系列AIR DIOR　即將開賣？

DIOR MEN主帥Kim Jones鍾愛街頭文化人所共知，除先後拉攏KAWS及空山基等活躍於街頭潮流的殿堂級藝術家合作外，他本人亦不時將一些不作發售的鬼罕波鞋着上腳比大家恨下。去年12月DIOR MEN於邁阿密發布的早秋系列，更將品牌與Jordan Brand合作打造的Air Jordan 1曝光。這對採用皮革打造並將鞋側Swoosh標誌換上DIOR Oblique緹花帆布設計的聯名波鞋，原定今年4月於全球DIOR推出，但因應疫情關係延期到何年何月未有正式公布。

開賣有望？

正當大家等到頸都長之際，網上再有消息傳出指DIOR x Jordan Brand聯名系列即將推出，除了被波鞋迷捧為「神鞋」的聯名Air Jordan 1波鞋外，更會有一系列服飾單品推出；設計會採用呼應鞋款的灰、白及藍色作主調，並將換上「AIR DIOR」字樣的Air Jordan 1「飛翼籃球」標誌變成搶眼圖案配搭到各款單品。相信會易入手過傳聞限量只得萬幾對嘅高筒及低筒Air Jordan 1，大家就即管繼續落足眼力睇實各方消息，捕住呢個話題聯名幾時正式開賣。