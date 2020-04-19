美食婷：庚子鼠年雙春兼閏月　婚嫁禮餅知多少

今年雙春兼閏月，理應是婚嫁好年，可惜一場疫症，加上「限聚令」等，結婚擺酒實在有點難度，新人可以延遲酒席，但過大禮的吉日就好難延遲。最近有親友結婚，知我美食婷閨密Phoebe Cheng在香港老字號餅家任營業及市場部副總監，於是托我幫忙。

我美食婷雲英未嫁，呢方面真係唔認識，也趁這個機會問吓Phoebe學定先！原來過大禮都有學問，單是喜餅，就已經款式多多。色彩繽紛和餡料各異的嫁女餅，顏色喜慶，相當討喜。Phoebe笑言中式禮餅大大話話有成幾十款，男家在過大禮當日，要先將禮餅放在過禮盒內，數目不限但一定要雙數，寓意成雙成對，而且每款禮餅都各有寓意，意頭十足添！

常見的喜餅有紅綾、黃綾和白綾酥，「綾」指綾羅綢鍛的衣料，也是古時貴族穿着的最高級布料，故有富貴之意。每款綾酥的餡料不同，各具意義。如紅綾蓮蓉酥寓意鴻運當頭、黃綾荳蓉酥指金銀滿屋，而荳蓉以綠豆製作，故也有生男生女的意義。至於白綾五仁酥，則有白頭偕老之寓意。

此外，飽滿的五彩皮蛋酥，中間的皮蛋代表旺丁旺財、連生貴子，至於分量十足的蓮蓉雞蛋糕，則代表甜蜜和步步高陞。常見的中式餅──欖仁合桃酥，原來當中的欖仁有恩愛、兩人攬住的意思，代表夫妻和合。將不同幸福寓意的嫁女餅放在過禮盒內，祝願一對新人百年好合，甜蜜溫馨。