【城市傳聞】大蛇灣多意外　荒廢旅舍勁詭異

講起大蛇灣，原名蛇灣，曾為度假勝地，風光一時，如今已變了廢墟。（資料圖片）

6日內3宗！近期，萬宜水庫不止一次發生行山意外，甚至有人失救而死，認真邪門，但其實位於萬宜水庫以南的大蛇灣，過去十多年亦爆出好幾次奪命意外，而且亡者均為年輕力壯的男子，實在不得不提醒大家一句：「欺山莫欺水！」

儼如死城

至於大蛇灣村的詭異程度亦不遑多讓，皆因這條村不但杳無人煙，還可找到一個荒廢的樂園，以及多隻支離破碎的動物裝置，彷彿此地曾遭逢劫難的蹂躪……要前往大蛇灣村，可從萬宜水庫西壩下的一條小路出發，沿海岸線而行，穿過茂密的草叢，再跨過數條小溪，約3小時的步程才能抵達，偏遠程度可想而知。

其實大蛇灣村過往並非如此荒涼，亦曾有人銳意發展，可惜逃不過失敗的厄運。話說此村一直是張氏族人的聚居地，後來有位水塘看更因二戰後一宗天降橫財事件而發達，成為了大蛇灣村的大地主。原本這位地主想將大蛇灣發展成度假村，但奇怪的事開始發生，無論倒幾多沙落海都被沖走，建沙灘不成，他又嘗試開辦餐廳及漁塘，可惜全都慘淡收場，於是村民之間傳言因「大伯公」不滿外姓人在村內經營生意，所以未有庇佑。

之後，該地主無奈放棄發展計劃，於是找來一名看更阿伯長駐，而村內的怪事並未因而停止，試過有人在村內的旅舍留宿，翌日起床卻發覺自己睡在戶外草地，真的好奇詭呢！