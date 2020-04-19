響應環保　6折購物再送你1棵樹

每次遇上天災其實都是大自然給予人類反思的機會，你怎樣對待大自然環境，大自然環境亦會怎樣對待你，要讓地球持續地健康下去，環保使命絕對係你我有責。美國戶外服裝品牌Timberland亦深信保護地球環境對於大家身處的世界是百利而無一害，所以多年來一直通過世界地球日（4月22日）舉辦不同環保活動，提醒大家愛惜地球的重要性。

今個春季系列，Timberland除了透過品牌專利ReBOTL技術，將收集回來的有機及可再生物料轉化成綠色素材打造服飾及鞋履外，同時為鼓勵顧客穿着可持續服裝以減低對地球傷害，由即日起至4月30日顧客凡於店內向職員展示Facebook或Instagram的行動承諾（@timberlandhongkong）即可享6折優惠。與此同時品牌更聯同合作夥伴Green Network為每個行動承諾於中國科爾沁沙漠種植一棵樹，並承諾於未來5年內再於全球種下5千萬棵樹，持續為地球改善綠化問題。