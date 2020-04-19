全新Trade Up網　足不出戶放舊機

疫情下大家都避免去人多地方，但遍遍想手機舊換新的話，就難免要去先達或街舖。有見及此，Samsung最近推出全新的Trade Up專屬網站，用戶在購買Samung手機或其他智能產品後，再入網站填寫舊機型號及損壞程度，系統即會計算出回收價，資料確認後3個工作天會有專人上門作後最後檢查及回收，完成後款項將於3個工作天內存入香港銀行帳戶，全程安坐家中就搞掂，避免外出增加感染機會！

Trade Up的舊手機型號不時更新，網站會詳列符合回收名單的手機型號，暫時所見涵蓋Samsung、Apple、Huawei、小米等多個牌子，舊至Galaxy A5(2015)或iPhone 5都收，而且回收價不俗，例如新淨Galaxy S9 64GB就收$1,500，略略高於市價。

另外，由即日起至2020年6月30日期間，凡於特約零售商或經銷商購買港行Galaxy Z Flip手機，可享額外$1,000 Trade Up，而購買Samsung Galaxy S20系列手機亦有$300獎賞，詳情可瀏覽專屬網站︰www.mobile-tradeup.com/