生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 感情上的選擇頗多，只要肯認真付出，容易得到一段能開花結果的姻緣。

牛：↑ 下屬運強，不妨放開手給下屬自行處理問題，可減低自己的工作壓力。

虎：↓ 皮膚敏感成為最困擾你的問題，除了注意個人衞生，在公眾場所亦要留神。

兔：→ 朋友只是和你說笑，別將所有事情都看得太認真，這只會令自己不快樂。

龍：→ 新相識的朋友會帶來正面影響，不過社交應酬的時間大增，令你頗為勞累。

蛇：↓ 姻緣運尚未來到，單身者依舊原地踏步，意中人對你無意，令你相當失望。

馬：→ 小心一些突如其來的意外令自己受傷，參加任何活動也要了解清楚詳情。

羊：→ 生活上雖有波折，但只屬先難後易，最後亦能將問題解決，化險為夷。

猴：★ 感情生活較豐富，容易動情及被人暗戀，但今天所得的戀情只屬曇花一現。

雞：↑ 朋友或者長輩會向你介紹一些頗為投契的對象，新戀情可在今天發現。

狗：→ 支出頗多，亦有衝動置業，但要慎防買進漏水樓，令自己破財情況更嚴重。

豬：↓ 是日沖煞，心情容易低落，但實際影響不大，即使有問題亦能夠解決。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌