東沖有料到：We Need Music！

受疫情影響，全球幾乎所有地方都愁雲慘霧。此時此刻除了乖乖留在家裏外，我們還需要正能量——其中少不了音樂。

上星期歌神許冠傑便為大家帶來了一個充滿正能量的音樂會，眾所周知，他的歌曲很多都充滿做人道理，歌詞亦十分有意思，短短的音樂會帶來數十萬點擊率，絕非「嘢少」，相信能為香港人打氣加油！與此同時，意大利歌手Andrea Bocelli於意大利大教堂祭壇高唱 《Amazing Grace》，亦令世人同聲一哭。 其實歌曲無疆界，只要是好歌就能帶給大家正能量。於泰國便有著名百貨公司邀請了歌手與音樂界名人認真炮製了一首MV，但效果竟然比不上一首「專業餘」的製作。所謂專業餘，就是指雖然是業餘，但能力及表現卻是專業的意思。話說網上流傳一個航空公司的MV，有關方面強調是非官方的，但MV內卻出現機場的Check In櫃位、飛機機艙，甚至有停機坪，如果不是背後透過有勢力人士的安排，又如何能拍到這個載歌載舞的MV呢？

歌曲選用了英文歌《I Will Survive》，但卻有泰國東北Isan的情懷，充滿了泰式感覺。眼見負責演出的都是航空公司職員，並非專業Dancer，一些穿上機組人員服裝的大媽與大叔聞歌起舞有板有眼，偶爾出現生硬及「蝦碌」的場面，但這些正是觀眾希望看到的，勁歌熱舞再加上略帶業餘的表現，會讓大家看得捧腹大笑，正能量因而更強，老實說若邀請泰國四大天皇演出，便沒有這些效果……

現在這個時勢，就是希望大家能開懷大笑，惡劣的日子總會過去，大家繼續努力吧。

We Will Survive!

胡慧沖