【繽FUN劇場】癲婆爭仔大鬥法

唔知大家有冇聽過周杰倫首歌《龍捲風》呢？裏面有句歌詞係咁嘅：「愛情來得太快就像龍捲風。」有時候，愛情嚟嘅時候，真係擋都擋唔住。好似係，你偶爾嘅一個動作、一個表情，已經深深烙印喺對方嘅腦海度，因而令到對方萌生愛意！

而愛情最有趣嘅地方，就係愛上你嘅人可能唔止一個人。如果有兩個出現咗，就會有情敵嘅出現！好似日本經典劇集《大叔的愛》咁，男主角春田創一（田中圭飾）就失驚冇神被兩人鍾意，而兩人都係男人，而且仲係同公司嘅上司黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）以及能幹同事牧凌太（林遣都飾）。兩人為爭仔，不惜喺天台嗌交，仲搞到差啲大打出手，呢場戲喜感十足，更加令人拍案叫絕！

早前熱播韓劇《梨泰院Class》，劇情亦有兩女爭一男嘅情況。在劇中，金多美同埋權娜拉一直深愛着朴敘俊，兩女更曾私下打賭男主角會鍾意邊個，同時又會明爭暗鬥。最終，朴敘俊揀選咗同他共度患難嘅金多美喺埋一齊，真係Happy Ending呀！

今集《繽FUN劇場》嘅主人翁阿基，同樣都係被兩人鍾意，兩位女仔分別係Sherman同嘉琪，而喺爭仔嘅過程中，仲搞到話要跳海死，嚇到阿基心都離一離。究竟事情嘅發展會變成點？阿基又點樣收科呢？如果想知道嘅話，咁就一定要留意《繽FUN劇場》啦！