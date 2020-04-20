本日日本：真的嗎？用透明File自製口罩

面對新冠肺炎口罩唔夠用嘅情況，唔少有心人都喺網上提供自製口罩嘅方法畀大家參考，雖然抗菌能力成疑，但卻讓無罩喺身嘅朋友可以臨時「頂檔」。覺得一般D.I.Y.口罩要縫線太複雜懶得出手？啱啱東京都醫師會就為懶人提供一個超簡易D.I.Y.口罩嘅方法，唔使針線，而且使用材料亦夠就手，所以一推出就成為網絡熱話！

簡單介紹下，材料及工具包括一般厚度嘅透明File、鉸剪、錐、橡皮筋、過濾用材料（例如廚房紙巾）、間尺、雙面膠紙及喺東京都醫師會官網下載嘅紙樣。製作方法非常簡單，只要將剪栽好嘅紙樣放喺透明File內，按紙樣指示剪出抖氣位，並利用間尺幫助摺出放過濾用材料嘅翼位，跟住用椎刺出穿橡皮筋嘅4個窿位，之後穿好橡皮筋，再放埋過濾用材料（用廚房紙巾嘅話，建議用兩張），並用雙面膠紙黐實喺翼位上，即大功告成！雖然用紙巾做過濾冇乜抗菌能力可言，但戴上口罩始終可減少自己無意識用手擦口鼻，亦可減低自己嘅飛沫感染到其他人，喺「有罩好過無罩」嘅前提下，算係一個折衷辦法。而且戴上用膠File做嘅口罩，感覺上比較有安全感，加上可以清洗循環再用，算係D.I.Y.當中嘅唔錯選擇。而紙樣分別有中碼大碼兩個Size，大家因應自己需要下載。