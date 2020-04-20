【酒遍天涯】Burgundy與拿破崙（下）：Chambertin

拿破崙每天都要喝的紅洒出自Chambertin，就連打仗也要帶上戰場。Chambertin有平有貴，現時最貴的是Domaine Leroy出品的，這瓶2000年市價約US$15000，都不是一般人可以負擔的，真佩服這個國王的「獨特喝法」一。（作者提供）

在前幾期的《Burgundy102》說過布根地（Burgundy）主要分成5個產區：Chablis、Côte-de-Nuits、Côte de Beaune、Côte Chalonnaise、Mâconnais，當中最出名的紅酒田全在Côte-de-Nuits，而Côte-de-Nuits以下分為10條鄉村（註1），其中一條便是Gevrey-Chambertin。

Gevrey-Chambertin這條村之下有9塊特級田（Grand Cru）（註2），是全布根地擁有最多特級田的一條鄉村，對比第二位同在Côte-de-Nuits之下的另一明星級鄉村Vosne-Romanée（共有8個特級田 Grand Cru）多了一個。換句話說Chambertin是一塊特級田，而這塊田Gevrey-Chambertin這條村的9塊特級田其中之一，而Gevrey-Chambertin是Côte-de-Nuits的10條鄉村其中一條，而Côte-de-Nuits就是布根地5個主要產區其中之一。

所以説拿破倫喜歡喝Gevrey-Chambertin是知其一不知其二，他最喜歡的是Gevrey-Chambertin這條村內的Chambertin。根據記載（註5），拿破崙成為國王後就只喝Chambertin的酒（King of wines, wine for king）。他甚至把一桶桶的Chambertin帶上戰場。但他喝酒的方法獨特，任你猜也猜不出這位法國國王是如何品嘗這款法國酒王！他是國王，當然會選他覺得最好的，所以他每天都是喝Chambertin，但是他每次都是把大量的水加進這麼珍貴的酒去稀釋來喝！真的不可思議、意想不到吧！我們也要來試這個「拿破崙式喝红酒」嗎？或許終有一天我會有機會一試The King’s way to drink the King of Wines!

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<註1>

Côte-de-Nuits包括以下鄉村：

1. Chambolle-Musigny

2. Côte-de-Nuits-Villages

3. Fixin

4. Flagey-Echezeaux

5. Gevrey-Chambertin

6. Marsannay

7. Morey-Saint-Denis

8. Nuits-Saint-Georges

9. Vosne-Romanée

10. Vougeot

<註2> 見附圖

<註3>

1公頃 = 10,000 平方米（100米×100米），大約與標準足球場近似。

<註4>

3公升 = 4瓶（4×750ml）

<註5>

William Hazlitt, Life of Napoleon Vol.3

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）