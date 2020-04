【酒遍天涯】Burgundy與拿破崙（下）：Chambertin

在前幾期的《Burgundy102》說過布根地(Burgundy)主要分成5個產區:Chablis、Côte-de-Nuits、Côte de Beaune、Côte Chalonnaise、Mâconnais,當中最出名的紅酒田全在Côte-de-Nuits,而Côte-de-Nuits以下分為10條鄉村(註1),其中一條便是Gevrey-Chambertin。

Gevrey-Chambertin這條村之下有9塊特級田(Grand Cru)(註2),是全布根地擁有最多特級田的一條鄉村,對比第二位同在Côte-de-Nuits之下的另一明星級鄉村Vosne-Romanée(共有8個特級田 Grand Cru)多了一個。換句話說Chambertin是一塊特級田,而這塊田Gevrey-Chambertin這條村的9塊特級田其中之一,而Gevrey-Chambertin是Côte-de-Nuits的10條鄉村其中一條,而Côte-de-Nuits就是布根地5個主要產區其中之一。

所以説拿破倫喜歡喝Gevrey-Chambertin是知其一不知其二,他最喜歡的是Gevrey-Chambertin這條村內的Chambertin。根據記載(註5),拿破崙成為國王後就只喝Chambertin的酒(King of wines, wine for king)。他甚至把一桶桶的Chambertin帶上戰場。但他喝酒的方法獨特,任你猜也猜不出這位法國國王是如何品嘗這款法國酒王!他是國王,當然會選他覺得最好的,所以他每天都是喝Chambertin,但是他每次都是把大量的水加進這麼珍貴的酒去稀釋來喝!真的不可思議、意想不到吧!我們也要來試這個「拿破崙式喝红酒」嗎?或許終有一天我會有機會一試The King’s way to drink the King of Wines!

--------------

<註1>

Côte-de-Nuits包括以下鄉村:

1. Chambolle-Musigny

2. Côte-de-Nuits-Villages

3. Fixin

4. Flagey-Echezeaux

5. Gevrey-Chambertin

6. Marsannay

7. Morey-Saint-Denis

8. Nuits-Saint-Georges

9. Vosne-Romanée

10. Vougeot

<註2> 見附圖

<註3>

1公頃 = 10,000 平方米(100米×100米),大約與標準足球場近似。

<註4>

3公升 = 4瓶(4×750ml)

<註5>

William Hazlitt, Life of Napoleon Vol.3

=================

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)