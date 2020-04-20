貴族生活：扭轉幾何視覺　腕錶美學新演繹

Maillon de Cartier系列腕錶的設計講求結構美感，從鏈節形狀到刻面錶殼，都扭轉幾何視覺，淋漓盡致展獨特時尚氣息。（互聯網）

腕錶造型千變萬化，除了大路的圓形或方框設計，也可以突破傳統框框的線條示人。好似奢華首飾品牌Cartier近日推出的Maillon de Cartier系列腕錶，便充分演繹時尚的新態度，極致散發女性迷人神韻。

Maillon de Cartier腕錶由Cartier製錶工作坊設計而成，其設計精髓存藏腕錶的線條。經工坊重新鋪排錶鏈的鏈節後，線條的律動融入錶盤，營造視覺扭轉之感。錶殼與鏈節完美契合，呈現動人美感。長方形鏈節、六角形錶盤、斜面錶耳構成品牌獨有的幾何美學，淋漓盡致的演繹了錶款的獨特時尚氣息。加上非凡寶石的點綴，令整個系列彌足珍貴。

此系列一共有6個款式，除了黃K金外，更有白K金及玫瑰K金材質以供選擇。而當中又以18K白色黃金鑲鑽及18K黃金鑲選兩個款式身價最高（HK$90萬），鋪滿錶圈和錶鏈的明亮式切割圓鑽，不但在排列上互相呼應，更散發眩目亮光，貴氣逼人！