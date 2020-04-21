生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，易有無妄之災，輕則招惹是非，重則會惹上官非，不可不防。

牛：↓ 要小心家中長輩的健康，慎防他們身體出現毛病，多些關心他們吧。

虎：↑ 能獲貴人提攜而地位上升，但小人頗多，小心地位提升後與身邊人不和。

兔：→ 偏財運甚弱，中長線投資尚可，但其他求勝心切的投資或賭博絕不適宜。

龍：→ 和伴侶關係不穩定，是感情發展上一個頗重要的關口，宜坦誠說出心底話。

蛇：→ 特別多碰傷撞瘀的機會，如要進行戶外活動必須特別留神，小心樂極生悲。

馬：↓ 處理文件合約時一定要小心謹慎，以免招人話柄影響聲譽，並惹禍上身。

羊：★ 不但有貴人提攜，而且地位及事業均會提升，財運也不弱，很多賺錢機會。

猴：→ 防人之心不可無，即使是相熟的朋友，亦要數目分明，以免失去好朋友。

雞：→ 情緒不穩，常常疑神疑鬼，所以心情起伏頗大，多找朋友傾訴助平復情緒。

狗：↑ 從事文職或政府工作者，工作表現特別理想，上司對你會留下良好印象。

豬：→ 與其他人相處時覺得有點勞氣，但問題未算嚴重，冷靜一點自然可以化解。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌