平治GLC 300小改款 3大星級系統加持
2020年04月21日 12:00
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全新Mercedes-Benz GLC小改款，LED尾燈、尾泵把和尾喉亦經重新設計，車尾造型賣相更添時尚。（胡振文攝）
平治（Mercedes-Benz）旗下中型SUV—GLC車系，最近推出小改款。不僅在外觀和內裝注入新設計元素，其動力系統由傳統燃油動力現改為48V EQ Boost輕混能，車載的智能駕駛輔助系統也較前款來得更全面，車載多媒體系統更由之前的Command系統升級至智能MBUX系統。有3大星級科技加持，內涵豐富了不少。
今次提供測試的是GLC 300 4MATIC小改款，換上加入了 48V EQ Boost 輕混能科技、代號為M264的全新高效能2.0L直四渦輪增壓引擎，相較於前款最大馬力增14hp至258hp，最大扭力維持370Nm。受惠於此輕混能系統，不單止動力得到強化提升，同時亦有助減少引擎負擔和減少油耗，配合9G-Tronic自動波箱、4MATIC四輪驅動和AGILITY CONTROL懸掛系統緊密合作，在帶來靈敏穩定操控和駕駛舒適性同時，也達到節能目的，廠方公布綜合耗油量為7.1-8.1L/100km。
規格表
車型：五座位SUV
引擎：直四渦輪增壓
容積：1,991c.c.
最大馬力：258hp/5,800~6,100rpm
最大扭力：370Nm/1,800~4,000rpm
傳動：9G-TRONIC自動波
驅動：前置引擎、4MATIC四輪驅動
0~100km/h：6.2秒
車身體積：4,658×1,890×1,644mm（長×闊×高）