平治GLC 300小改款　3大星級系統加持

平治（Mercedes-Benz）旗下中型SUV—GLC車系，最近推出小改款。不僅在外觀和內裝注入新設計元素，其動力系統由傳統燃油動力現改為48V EQ Boost輕混能，車載的智能駕駛輔助系統也較前款來得更全面，車載多媒體系統更由之前的Command系統升級至智能MBUX系統。有3大星級科技加持，內涵豐富了不少。

今次提供測試的是GLC 300 4MATIC小改款，換上加入了 48V EQ Boost 輕混能科技、代號為M264的全新高效能2.0L直四渦輪增壓引擎，相較於前款最大馬力增14hp至258hp，最大扭力維持370Nm。受惠於此輕混能系統，不單止動力得到強化提升，同時亦有助減少引擎負擔和減少油耗，配合9G-Tronic自動波箱、4MATIC四輪驅動和AGILITY CONTROL懸掛系統緊密合作，在帶來靈敏穩定操控和駕駛舒適性同時，也達到節能目的，廠方公布綜合耗油量為7.1-8.1L/100km。

規格表

車型：五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,991c.c.

最大馬力：258hp/5,800~6,100rpm

最大扭力：370Nm/1,800~4,000rpm

傳動：9G-TRONIC自動波

驅動：前置引擎、4MATIC四輪驅動

0~100km/h：6.2秒

車身體積：4,658×1,890×1,644mm（長×闊×高）