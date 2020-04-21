香港名物蛋撻大家食唔少，整都應該有唔少人喺呢段Stay Home期間練習過，技術都進步不少吧！今日一於學整另一款美味撻餅，就係金黃鹹香嘅芝士撻嘞！

IG@much.butter教大家炮製呢款芝士撻相當濃厚，不過搓麵糰的時候，不要將牛油搓到完全融化，要將麵粉和牛油搓成粒粒狀，之後加入冰水和蘋果醋等搓成麵糰再雪。冷藏麵糰的同時，就可以預備芝士漿。想芝士餡吃起來層次豐富，可以用忌廉芝士、車打芝士和Mascarpone芝士，加牛奶和其他食材慢火煮至濃稠便成。模具輕黏實餅皮後，利用叉子拮幾下，可防止烤焗時餅皮裂開。之後再倒入芝士漿和掃上蛋黃，烤至表面金黃色便成。黃澄澄的芝士撻，單看顏色已非常誘人，但大家千萬別一出爐就放入口，很易燙傷。半溶的芝士撻鹹甜兼備，但多吃會是會膩喇！

餡料材料：

忌廉芝士 150克

Mascarpone芝士 100克

車打芝士碎 30克

乳酪 50毫升

糖 30克

牛奶 100毫升

蛋黃 1個

雲呢拿香油 1茶匙

撻皮材料：

麵粉 300克

雪硬牛油粒 180克

冰水 4湯匙

蘋果醋 1湯匙

鹽 半茶匙

做法：

1.撻皮材料中，麵粉、鹽和牛油粒攪勻至碎碎粒。

2.加入蘋果醋、冰水繼續攪，然後用手搓成麵糰。

3.麵糰切開2份，以保鮮紙包好放入雪櫃冷藏1小時。

4.餡料材料中，將3款芝士、乳酪、糖和奶煮溶。

5.加入蛋黃、雲呢拿香油拌勻備用。

6.麵糰平均切成16份，輕輕搓成球狀。

7.將餅皮安放在撻模上，輕輕壓實模具，用叉子拮孔。

8.以攝氏170度焗18分鐘。

9.取出撻皮，唧入芝士醬，表面掃上一層蛋黃，以攝氏200度將表面烤至金黃色便成。