本土製學童口罩　星期四接受預購

撲口罩難，撲學童口罩更難！這實在是不少父母的心聲，兩位80後的港爸：豆爸爸、洋爸爸，跟很多父母一樣，過去幾個月費盡心思、疲於奔命為子女「盲搶罩」，於是兩位港爸決定自資成立「Maskology口罩．學」，於香港製造學童口罩，以「畀自己仔女佩戴」為生產準則，對生產材料、工序、檢測均有嚴格要求，更於火炭自設符合ISO14644-1 Class 8無塵車間廠房，委託專業顧問協助設計生產流程，以符合ISO13485及CE認證，採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證，務求放心讓小朋友使用。

每個電郵登記一次

口罩於4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購（預購名額：28,000個），只要到預售網站www.maskology.com.hk/，成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。成功登記後，購買連結將於3小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。於網上預購口罩均可獲贈「耳後唔痛」護耳扣及口罩「存盒」各1個，數量有限，送完即止。