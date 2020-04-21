本日日本：魚仔豉油竟然變咗抗菌液？

除咗戴口罩，抗疫期間唔少人身上都帶定支酒精搓手液，方便隨時消毒雙手嘛！

而出名注重清潔衞生嘅日本，對於消毒雙手，卻有不一樣嘅玩法——竟然諗到將平時外賣附送嘅魚仔豉油樽，換上抗菌液，免費送畀買外賣嘅食客！外觀上「魚仔」除咗由黑色變成透明色外，更由紅蓋改為藍蓋，感覺相當Fresh！

呢次嘅魚仔抗菌液係藉着名為#SafeHandFish嘅項目而誕生，項目由發售除菌抗菌液Cleanse EX嘅Clear電子、製造調味料小容器嘅大石屋，及專門作企畫嘅 A Dot Co合作而成。話說日本最近進入緊急狀態，好多宴會及活動都被取消，因此有好多魚仔空樽無法被使用，為了解決問題，所以諗出用嚟裝抗菌液呢個兩全其美嘅妙法！值得一提係，魚仔內嘅抗菌液Cleanse EX，係由西柚抽取嘅精華「GSE」混合精製水而成，屬百分百天然成分，並且有逾3小時持續高抗菌能力，大人及小朋友都啱用。現時日本共有13間食肆提供，包括位於代代木上原嘅米芝蓮1星法國餐廳sio，靠近池之上站嘅法國小餐館la toil及涉谷體驗型送餐服務Mo:take等，香港唔知有冇食肆跟風呢？