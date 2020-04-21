面形決定框形　用眼鏡修飾面部線條

在平日，一副合適的眼鏡既可修飾臉形，又能成為時尚單品；在疫情期間，它又可以擋飛沫，作進一步的健康保障。（互聯網）

疫情之下，單靠口罩作面部的防護設施是不足夠的！除了口鼻之外，眼睛也是非常重要的一環。如果覺得用護目鏡略微有些誇張，其實一副平光眼鏡也是很好的選擇。就算是放在平時，眼鏡也是一項時尚的單品，近視的人更是需要天天佩戴。所以學會選擇一副合適自己的眼鏡也是重要的一課，今天就來跟大家說說不同的臉形適合甚麼框形的眼鏡吧！

【鵝蛋臉】

鵝蛋臉可以說是最完美的臉形，可以駕馭不同框形的眼鏡。但正因為臉型完美，不需要去修飾，所以也有一些要注意的地方，第一是不要選過大的框，第二是鏡框闊度應與臉同寬或稍大於臉。

【圓形臉】

圓形臉看起來比較飽滿，反而輪廓沒有那麼明顯，不太適合戴偏圓的眼鏡。有角度、形狀感強烈的方形眼鏡更適合，戴上後可增加立體感。另外，鏡框宜選較粗一點的，便更具線條感。

【菱形臉】

菱形臉的特點是額頭和下巴比較窄，顴骨比較突出，因此可以選鏡框上半部分比較突出的眼鏡，以中和顴骨和額頭的視覺比例。另外，由於臉的輪廓感較強，不妨選擇偏圓的鏡框，就會看起來更溫柔。

【心形臉】

心形臉的特點是額頭和顴骨較寬和擁有明顯的尖下巴。這面形可選眼鏡類型比較多，方形的、上下偏窄的眼鏡或無框眼鏡都可以。建議鏡框不宜過粗，例如飛行員款（上寬下窄）的便不太適合。

【長形臉】

長形臉的人通常會有高額頭或長下巴，下顎的線條也較明顯，長臉較方。因此可以選擇偏圓、有弧度的鏡框，上下較高的眼鏡也可以修飾視覺上過長的臉。

【方形臉】

方形臉的剛強感較重，顴骨和下巴的線條很明顯，不妨選擇圓形、橢圓形或圓形的窄長鏡框，以中和臉部的剛硬線條。

值得注意的是戴上眼鏡後，觀感不好看，其實未必與鏡框有關，也有可能是鏡片的問題。因為愈厚的鏡片，顯出來的眼睛就會愈小；所以如果近視度數太深的話，不妨在配眼鏡時加錢換上較薄鏡片；這樣一來不但更美觀，也可減少鼻樑的負擔。