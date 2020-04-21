疫市登場！　智能衣櫥入屋殺菌

疫情下大家都注意衞生，口罩就話可以用完即棄，但身上衣物尤其西裝、大褸等總不能天天清洗，這就有機會把細菌、病毒帶回家中，危及自身及家人健康。Samsung最近出咗部AirDresser智能魔衣櫥，外形似足衣櫃，但原來內置了JetSteam高效蒸氣消毒功能，經intertek國際權威測試認證，只要掛入衣服，內裏的蒸氣便會消滅附在衣物內外的99.999%細菌，例如大腸桿菌、金黃葡萄球菌、流感及冠狀病毒等，並同時去除99%塵蟎，令未洗衣物也達到無菌無塵效果。

實物所見，AirDresser設有兩個水箱，一個用於揮發蒸氣，一個用於集塵，衣物上的塵埃會透過Jet Air噴射氣流吹到水箱內，用戶抽出就能倒出污水，非常方便。它又具有去味功能，食完雞煲或抽煙後衫上的難聞氣味，放入衣櫃就能去除，特設UV LED功能再進一步避免氣味積聚，設計相當周到。其他功能包括燙平衣物、低溫烘乾，當中的「衣物護理模式」還能處理雪紡、皮草、羽絨等特殊衣料，有助延長穿着壽命。

AirDresser門蓋是水晶鏡面，外形時尚，每次可掛3個Air Hanger衣架，又設有層架及側架，可同時清潔一定數量的衣物。惟留意它的體積達到445×1,850×615mm，頗為佔用空間，入手前最好先量度清楚能否容納得下。