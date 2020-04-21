妻子熱愛運動不愛親熱

Q：本人50歲，妻子細我10年，是家庭主婦，一對年幼子女由家傭照顧。我們的性生活一向沒大問題，每星期行房一至兩次，近年妻子常去健身室，減肥有了成績更是樂此不彼，連現在有疫症仍堅持每天出去做運動。但她做完運動後就經常推說太疲倦而不想行房，我堅持要，她才答應。我發現她陰道多了分泌，甚至不用做前奏，我問她為何會這樣，她說可能是做得多運動。女性做運動會增加分泌嗎？她的說法對嗎？始終她比我年輕，減肥後沉醉於買新衫和打扮，我擔心有其他原因，希望可以解答，謝謝。

李先生

A：已有不少研究表明，運動除了提升整體的身體機能，亦能給男女性的性機能帶來助益，運動可改善內分泌系統，促使腦部分泌性激素，更可增強女性腹臀腰的肌肉彈性、改善陰道肌和會陰肌的張力，達致回春之效。妻子養成密集運動鍛煉的習慣，身體機能獲得重啟，亦同時調節個人心情和情緒，令到天然體液分泌增加，陰道濕潤，實在不足為奇。

用正面角度看，妻子藉努力運動而產生成就感，重獲風采，為夫者可為她感到高興，也可多欣賞她締造的成果。現時問題在於閣下對妻子信任不足，在婚姻內，男士面對另一半在外活得積極，若一時想不通，遂容易心有戚戚然，心生不屑，甚至質疑對方出外動機。

性生活的意義是甚麼？是雙方均感到快樂、相愛和親密。性愛若較單純傾向性慾發洩，變成例行公事，很易令女性覺得厭倦。發現妻子出外運動後，陰道分泌較多，於閣下的角度也許是享受性愛的好時機，可是對她而言卻可能產生負面觀感，認為丈夫只求滿足慾望而無視她的疲倦。雙方觀點各走一方，此種不平衡的狀況實在不健康。

建議閣下盡快清除質疑，若壓根兒沒甚麼蛛絲馬迹卻時常猜度，久而久之只會傷害感情。伴侶之間宜在日常生活中，綿綿密密的增進彼此親密，例如妻子喜歡健身，閣下可有興趣一起參與？若閣下不喜歡運動，也可主動與妻子討論有甚麼其他二人世界消閒活動。關於親密關係方面，妻子說累不想做愛，丈夫可體貼地為妻子按摩，多讚美對方的轉變，過程中增加親密感，攻破心防。性生活方面亦宜開腔協調，預留精力以重建親密，做一對有商有量、互有體諒的伴侶。

李偉儀