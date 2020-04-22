生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 工作上雖然有新發展，但容易節外生枝，需要經歷刻苦才可成大事。

牛：↓ 是日沖煞，是非口舌頗多，自己要收斂脾氣，遇有不快事，別鑽牛角尖。

虎：→ 有不少賺錢機會，但有財來財去的現象，開支頗大，所以不要期望過高。

兔：↑ 有升職機會，但要小心因鋒芒太露而招人妒忌，做事最好低調一點。

龍：→ 和同事相處要懂得互相容忍，一時衝動的話，只會影響日後合作的機會。

蛇：→ 不要因為忙於工作及拍拖而忽略家中老人家的感受，他們是需要你的。

馬：★ 能和伴侶互相關懷和體諒，使大家在一起時感覺舒服，覺得自己很幸福。

羊：↓ 身體不佳，女性尤其要注意婦科問題，宜進行身體檢查，可對症下藥。

猴：→ 正財及偏財收入都頗佳，不過整體上不宜太心急求財，以免得不償失。

雞：→ 財運不算十分理想，雖然收入穩定，但消費意欲強，會因購物而大破費。

狗：→ 容易因壓力而引致神經衰弱，若要出門旅行，則要小心發生輕微意外。

豬：↑ 感情生活頗為甜蜜，有固定拍拖對象者更不妨考慮向伴侶提出結婚。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌